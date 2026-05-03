Inauguran Pista del Combatiente en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un acto solemne realizado en las instalaciones del Décimo Cuarto Regimiento de Caballería Motorizado, se inauguró la Pista del Combatiente, con la presencia del Coronel de Caballería del Estado Mayor, Hugo Horacio Verdejo Salcedo, comandante de dicho regimiento.

La ceremonia se llevó a cabo en estricto apego al reglamento militar, incluyendo los honores correspondientes a la enseña nacional y la entonación del Glorioso Himno Nacional Mexicano.

Durante su discurso, el coronel destacó la importancia del Servicio Militar Nacional (SMN) como obligación constitucional de los jóvenes mexicanos en edad militar, de acuerdo con el artículo V de la Constitución. Señaló que, este mandato se formaliza a través de la Ley del Servicio Militar Nacional, la cual, a partir de este año, presenta cambios significativos, como la reducción del período de adiestramiento sabatino a tres meses, con el objetivo de que sea más atractivo y accesible para los jóvenes.

El comandante explicó que la Pista del Combatiente forma parte de estas modificaciones, al integrarse como un nuevo elemento de adiestramiento. Subrayó que esta infraestructura no es únicamente una obra física, sino un espacio diseñado para fortalecer la condición física, habilidades y destrezas de soldados, conscriptos y mujeres voluntarias, indispensables para el servicio de las armas.

En un mensaje dirigido a los participantes, el coronel expresó: "Soldados del SMN y mujeres voluntarias, esta pista pondrá a prueba su resistencia, valor y determinación en cada tramo recorrido". "Cada dificultad superada forjará en ustedes el carácter, la disciplina y el espíritu de superación que distinguen al ciudadano y al soldado mexicano", abundó. Asimismo, exhortó a los presentes a aprovechar al máximo este espacio de entrenamiento, recordando que "es preferible derramar mil gotas de sudor en el campo de adiestramiento, que una gota de sangre en el campo de batalla".

Finalmente, el licenciado Diego Saúl Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía en esta cuenca, declaró formalmente inaugurada la Pista del Combatiente a las 09:32 horas de este sábado 2 de mayo de 2026, en las instalaciones del Décimo Cuarto Regimiento de Caballería.

Con este acto, se refuerza el compromiso de las Fuerzas Armadas con la preparación integral de los jóvenes mexicanos que cumplen con el Servicio Militar Nacional. En dicha ceremonia se contó con la presencia del profesor Fernando Mondragón Aguilar, Secretario del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, en representación del alcalde Oscar Ríos Ramírez; Licenciado Edgar Tomás Buentello Torralba, Oficial Mayor de la Junta de Reclutamiento en representación de la alcaldesa, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez; profesora María Luisa García Méndez, Regidora de Educación y Cultura, en representación del licenciado Jesús Javier Flores Rodríguez, Presidente Municipal de San Buenaventura, Coahuila, además de representantes del sector empresarial, familias, compañeros de armas, Soldados del Servicio Militar Nacional y público en general.