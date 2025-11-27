Conductor de camioneta sufre ataque y su vehículo es incendiado en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El incendio intencional ocasionado en una camioneta movilizó a los elementos de bomberos y policiacos, desplazándose a la calle Manuel Acuña entre Justo Sierra y Jiménez del barrio El Hospital de esta ciudad.

En el lugar fue localizada una Ford Lobo, 2004 envuelta en llamas, la cual conducía en ese momento el ciudadano Julián N de 31 años de edad, habitante del Ejido Morelos.

Esta persona informó que, al circular por dicho lugar, se percató de que se averió uno de los neumáticos de la camioneta, siendo atacado en ese momento por una persona que le lanzó un machetazo, procediendo a resguardarse.

Acto seguido, el agresor, acompañado de otros individuos, le prendió fuego a su camioneta, desconociendo los motivos de este actuar, por lo cual se elaboró el Informe Policial Homologado (IPH) por parte de las autoridades policiacas, quienes ahora buscan a los presuntos responsables de lo ocurrido.

Posterior a esta situación, los bomberos a cargo del director Valentín Elizalde se hicieron cargo de realizar el enfriamiento de la unidad para evitar afectaciones cerca del lugar.