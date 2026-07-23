Protección Civil alerta sobre lluvias en la Región Carbonífera: Federico Méndez Pacheco

NUEVA ROSITA, COAH.- El director de Protección Civil Federico Méndez Pacheco informó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se esperan lluvias importantes en la Región Carbonífera del 23 al 25 de julio, derivado de sistemas tropicales asociados a la temporada de ciclones y huracanes que se desarrollan fuera del Golfo de México.

El funcionario explicó que existe una probabilidad de entre 30 y 40 por ciento de que los remanentes de estos fenómenos lleguen a esta cuenca, por lo que la dependencia mantiene un monitoreo permanente para dar seguimiento a la trayectoria de las lluvias y emitir recomendaciones oportunas a la población.

Méndez Pacheco señaló que, aunque por el momento no se prevé una situación crítica, sí se espera un periodo de precipitaciones prolongadas, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y extremar precauciones. Indicó que la mayor afectación de estos sistemas se pronostica para las zonas de San Antonio y Houston, Texas, en Estados Unidos.

Recordó que la temporada de huracanes concluirá hasta el mes de septiembre. Precisó que en el océano Pacífico inició el 1 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio, por lo que este tipo de fenómenos hidrometeorológicos son propios de la temporada.

El director de Protección Civil expresó su confianza en que las lluvias alcancen la Región Carbonífera y contribuyan a mitigar las altas temperaturas que han prevalecido durante las últimas semanas. Asimismo, indicó que la canícula, iniciada el 14 de julio, mantiene condiciones de calor extremo durante un periodo de 30 días y 30 noches, además de la llamada "caniculita", por lo que recomendó proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y otros grupos vulnerables para prevenir golpes de calor y cuadros de deshidratación.