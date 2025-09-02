Autoridades investigan incendio en casa habitación de la colonia Comercial

La mañana del martes se registró un incendio en una casa habitación ubicada en la colonia Comercial, lo que provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia. El siniestro ocurrió en la vivienda marcada con el número 30, situada en la intersección de las calles 8 (Guadalupe Victoria) y Niños Héroes.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades al notar que el fuego comenzaba a propagarse en el inmueble. Aunque el propietario, un adulto mayor, no se encontraba en el lugar al momento del incidente, los residentes temieron que pudiera estar atrapado en el interior, lo que generó gran preocupación entre la comunidad.

Elementos de Bomberos Rosita acudieron de inmediato para controlar las llamas, mientras que policías municipales y personal de Cruz Roja Sabinas también se presentaron en el sitio para brindar apoyo y asegurar la zona. Gracias a la pronta respuesta, el incendio fue contenido sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades locales, incluyendo Protección Civil, han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fuego. Aunque aún no se han confirmado los motivos, se presume que pudo tratarse de una falla eléctrica o algún descuido doméstico.

Este incidente pone de relieve la importancia de contar con medidas preventivas en los hogares, especialmente en viviendas habitadas por personas mayores. Las autoridades exhortan a la población a revisar sus instalaciones eléctricas y mantenerse alerta ante cualquier señal de riesgo.