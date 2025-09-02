EXITOSA JORNADA DE RELAJACIÓN Y YOGA EN EL PASEO DEL RÍO SABINAS

SABINAS, COAH.- En un entorno natural lleno de serenidad, la organización Paseo del Río Sabinas llevó a cabo una sesión de relajación y yoga que reunió a decenas de mujeres a orillas del río. El evento, celebrado con entusiasmo, tuvo como propósito fomentar el bienestar físico y emocional entre las asistentes.

La actividad fue guiada por reconocidos terapeutas especializados en meditación, yoga y prácticas holísticas: Evelyn Spence, José Alejandro Arellano Ramírez, Wendy Zavala Chacón, Carlota Desilos Tijerina y Bianca Magaly Guerrero Muñiz. Cada uno compartió sus conocimientos y técnicas para crear una experiencia transformadora, centrada en la conexión interior y el equilibrio espiritual.

Durante la jornada, las participantes realizaron ejercicios de respiración consciente, posturas de yoga y dinámicas de meditación guiada. El paisaje del río Sabinas ofreció el escenario perfecto para desconectarse del estrés cotidiano y reconectar con el cuerpo y la mente.

Al finalizar la sesión, el organizador Isaac Castañeda Lozano expresó su profundo agradecimiento a todas las mujeres que participaron, así como a los maestros que compartieron su sabiduría. "Gracias por confiar en este espacio de sanación y por permitirnos construir juntos una comunidad más consciente y armoniosa", señaló.

La organización reafirmó su compromiso de seguir impulsando actividades que promuevan el bienestar integral. Las asistentes manifestaron su interés en futuras sesiones, destacando el valor de contar con espacios seguros y accesibles para el crecimiento personal y espiritual.