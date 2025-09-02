PLAN DE SEGURIDAD VIAL PARA LA GRAN CABALGATA DE SABINAS: RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

SABINAS, COAH.- El director del mando único policial Salvador Alejandro Rivera Rivera, informó sobre el plan operativo que se implementará durante la Gran Cabalgata de Sabinas. El evento, que atrae a miles de visitantes, requiere una coordinación estrecha entre las autoridades de seguridad, auxilio y gobierno.

Rivera Rivera destacó que se han estado recibiendo propuestas de coordinación del Gobierno del Estado para llevar a cabo la implementación del plan operativo. El plan incluye la ruta de la cabalgata, la ubicación de los cuerpos de seguridad y auxilio, así como los horarios de cierre y culminación del evento.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se recomienda llegar temprano al evento para asegurar un buen lugar para disfrutar del paso del contingente. También se enfatiza la importancia de estar al pendiente de los menores de edad y depositar la basura en su lugar. Se colocarán depósitos de basura estratégicamente durante el trayecto de la cabalgata para mantener el área limpia.

El funcionario destacó que es fundamental respetar el cierre de las calles y la ruta de la cabalgata, así como las zonas de espectadores delimitadas con cintas y vallas. También recomendó mantener una distancia segura de al menos dos metros con respecto al contingente para evitar accidentes con los caballos.

Finalmente, el director del mando único policial confirmó que los horarios establecidos para el evento son de las 8 a las 2 de la tarde, por lo cual se pidió a los ciudadanos que se organicen y lleguen con tiempo a los lugares donde disfrutarán el paso de los cabalgantes y de la misma manera, al término del evento para que puedan abrirse al tránsito vehicular las calles a más tardar a las 4 de la tarde.