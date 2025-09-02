Empresario Jorge Cárdenas Garza destaca la importancia de la cabalgata en Sabinas

El empresario del ramo restaurantero, Jorge Cárdenas Garza, destacó la importancia de la Gran Cabalgata de Sabinas para la economía local. De acuerdo con el entrevistado, el evento atrae a una gran cantidad de visitantes foráneos que vienen a disfrutar de la tradición y a degustar la gastronomía local.

La cabalgata es una de las tradiciones más populares en Sabinas y ha crecido significativamente en los últimos años. Cárdenas Garza señaló que el evento trae un aumento significativo en las ventas de los negocios locales, especialmente en los restaurantes y hoteles. "La cabalgata es una parte fundamental del evento y las fiestas patrias porque eleva un poquito más la economía aquí en el pueblo", afirmó.

Cárdenas destacó que su negocio, ubicado en el centro de Sabinas, se beneficia especialmente de la cabalgata. "Tenemos mucho auge sobre todo en la mañana con nuestros desayunos y antes de que empiece la cabalgata viene mucha gente aquí", señaló. Después de la cabalgata, las ventas siguen siendo buenas, lo que indica que el evento tiene un impacto positivo en la economía local.

El empresario también destacó la importancia de brindar un buen servicio a los visitantes foráneos para que regresen a Sabinas. "Seguimos echando las ganas y tratando de ser gente buena con toda la gente que venga de afuera para que vuelvan a venir y vuelvan a seguir degustando con nosotros", afirmó.

El empresario reconoció que año con año, las fiestas grandes de la ciudad continúan consolidándose como una de las mejores de Coahuila, por lo cual los empresarios locales se preparan para ofrecer lo mejor de sus productos y servicios, pero especialmente el trato hospitalario a las miles de familias que llegan de México y los Estados Unidos.