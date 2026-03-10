Agsal anuncia medidas ante sequía y altas temperaturas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Ante el pronóstico de un año con pocas lluvias y temperaturas más altas de lo habitual, la empresa Aguas de Saltillo (Agsal) anunció medidas para fortalecer el abastecimiento de agua en la ciudad durante los próximos meses.

El gerente general de la paramunicipal, Iván Vicente, explicó que actualmente la región mantiene un estatus de sequía moderada, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque el panorama podría cambiar conforme avance el año.

"Nos estamos preparando con la incorporación de nuevos pozos, trabajando en la eficiencia del sistema y con la llegada de nuevos equipos en las próximas semanas que nos permitirán mejorar la detección de fugas", señaló.

La sequía afecta al norte del país

El directivo indicó que la sequía afecta a gran parte del norte del país, principalmente por la falta de lluvias que permitan la infiltración de agua en los mantos acuíferos. A esto se suma el incremento de las temperaturas, que provoca un mayor consumo por parte de la población.

"Si no hay lluvia, si no hay infiltración, evidentemente se sufre más. Y si además lo unimos a este aumento de temperaturas un poco inusual, la demanda de agua aumenta", explicó.

Estrategias de Aguas de Saltillo

Para enfrentar este escenario, Agsal trabaja en la preparación de equipos de bombeo, el mantenimiento de los pozos existentes y la optimización de las redes de distribución con el objetivo de amortiguar los efectos de una mayor demanda.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, durante los meses de mayor calor el consumo de agua en la ciudad suele incrementarse entre un 10 y un 15 por ciento. Sin embargo, si las temperaturas alcanzan niveles más altos, el aumento podría llegar hasta un 20 por ciento.

Ante esta situación, Vicente destacó que también es necesario fortalecer la cultura del cuidado del agua entre la población, especialmente evitando usos que no son de primera necesidad.

"Lo único que podemos hacer es prepararnos y concientizar a la gente para que haga un buen uso del agua", puntualizó.

Mientras tanto, las autoridades se mantendrán atentas a la evolución de la sequía en los próximos meses y al comportamiento de las lluvias en la región.