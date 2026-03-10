Embellecimiento y limpieza en plaza pública de El Toreo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar los espacios públicos y brindar áreas dignas para la convivencia familiar, el gobierno que encabeza el alcalde Javier Díaz González llevó a cabo trabajos de embellecimiento y limpieza general en la plaza pública del fraccionamiento El Toreo, ubicado al oriente de la ciudad.

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" atendieron el llamado de la ciudadanía realizado a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, y atendieron este espacio público ubicado entre las calles Aquiles Cerdán, Paseo Rodolfo Gaona y Paseo de los Armillita.

Las labores incluyeron la aplicación de pintura en juegos infantiles, bancas y diverso mobiliario urbano, con el objetivo de renovar la imagen del espacio y garantizar que niñas, niños y familias cuenten con lugares seguros y en buenas condiciones para la convivencia y recreación.

Asimismo, las brigadas municipales realizaron acciones de limpieza general, barrido, retiro de basura y deshierbe, con el propósito de mantener este punto de encuentro comunitario ideal para fortalecer el tejido social.

"Estas acciones forman parte de una estrategia permanente para atender plazas, parques y áreas verdes en distintos sectores de Saltillo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y de quienes visiten nuestra ciudad", afirmó el alcalde Javier Díaz.

Sumado a esto, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino con acciones integrales de limpieza en los diferentes callejones del fraccionamiento Mirasierra, entre las calles 11, 13, 16 y bulevar Revolución, así como en las vialidades entre la 7 y la 9.

En estos espacios y para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos, brigadas de "Aquí Andamos" retiraron escombro, basura y desechos orgánicos acumulados.

Asimismo, dentro del programa "Colonias al 100", implementado por el alcalde Javier Díaz y con el apoyo del Gobierno de Coahuila, personal de distintas dependencias municipales intensificó su jornada de trabajos en colonias como Valles de los Almendros, Misión Cerritos, Prados de San José, Santa Lucía, entre otras.

Cuadrillas municipales atendieron con limpieza profunda el canal pluvial que corre paralelo al bulevar Misión Santa Lucía, en el tramo entre las calles Tomillo y Misión Santa Rosa, a la altura del fraccionamiento Santa Lucía.

Además, personal del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) delimitó y pintó los cruces peatonales que se ubican sobre el bulevar Misión Santa Lucía, en sus cruces con las vialidades avenida Cerritos, avenida Santa Eduviges, Virginia Masso Masso, entre otras más.