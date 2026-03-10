Feria de la Mujer en Saltillo: Jornada de servicios y cuidados

SALTILLO, COAHUILA.- Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, invitó a las saltillenses a asistir este miércoles 11 de marzo a la Feria de la Mujer que se llevará a cabo en el Multideportivo El Sarape, al sur de la ciudad.

A partir de las 3:00 de la tarde se contará con diferentes servicios para mejorar su calidad de vida, como la unidad móvil de "Amor en Movimiento" con la entrega de lentes, aparatos auditivos y glucómetros, así como atenciones dentales.

La Feria de la Mujer en Saltillo

Luly López Naranjo mencionó que como parte del programa Aliadas de Vida, se contará con cuidado temporal para infancias, así como cuentacuentos.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo informó que se contará con servicios de notaría, asesorías jurídicas y psicológicas, gelish, podología, corte de cabello, laminado de cejas, aplicación de pestañas, planchado y ondulado.

Servicios de salud disponibles

Con el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la estrategia Mejora Coahuila, se realizarán mastografías, papanicolaou, exploraciones clínicas de mama, farmacia, detección de diabetes, hipertensión, VIH, vacunas, antirrábico, vectores, estilos de vida saludables, consulta general y registro a la tarjeta de salud popular.

Habrá además inscripciones de primaria y secundaria para adultos; expedición de actas de nacimiento, divorcio, matrimonio y defunción; módulo de licencias de conducir; alta y baja de vehículos y cambios de propietario; y carta de no antecedentes penales.

La Feria de la Mujer contará también con donación de plantas, adopciones, vacunas y desparasitación de seres sintientes; entrega de libros y talleres; y personal de Aguas de Saltillo para atender a la ciudadanía.

El Multideportivo El Sarape se ubica en la calle Guacali, entre Borrados y Primera, en la colonia Las Teresitas.