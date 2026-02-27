Brigada de Emergencia OMEGA combate incendio en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de la Brigada de Emergencia OMEGA acudieron de manera inmediata al llamado de apoyo tras registrarse un incendio presuntamente provocado en la colonia Infonavit-Oasis del municipio de Múzquiz.

El siniestro generó alarma entre los vecinos, quienes observaron cómo las llamas se extendían rápidamente en la zona de pastizales y árboles.

El fuego consumió parte de la flora del lugar, afectando principalmente áreas de vegetación y poniendo en riesgo la expansión hacia zonas habitadas.

Ante esta situación, se iniciaron de inmediato las acciones de sofocamiento con el objetivo de evitar mayores daños y proteger tanto el entorno natural como la seguridad de los residentes.

Las labores de combate al incendio se realizaron bajo la coordinación de Protección Civil Municipal y el cuerpo de bomberos, encabezados por el ingeniero Víctor Guajardo Loo. La estrategia conjunta permitió contener el fuego, evitando que se propagara hacia viviendas cercanas.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, la rápida intervención de los brigadistas y bomberos fue clave para garantizar la integridad de la población, mientras que los vecinos colaboraron manteniéndose alejados de la zona de riesgo y facilitando el acceso a los equipos de emergencia.

Entre los voluntarios que destacaron en estas labores se encuentran los oficiales Manuel Garza, Javier Rincón, Ken Silva y Jorge Rodríguez, quienes participaron activamente en el control de las llamas. Su compromiso y valentía fueron reconocidos por las autoridades locales, que subrayaron la importancia de la colaboración ciudadana y la preparación de los cuerpos de emergencia para enfrentar este tipo de contingencias.