Bomberos controlan incendio en pastizal de Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio registrado en la colonia Luis Donaldo Colosio movilizó a los elementos de Bomberos, quienes se desplazaron de inmediato al lugar para verificar lo ocurrido. La columna de humo era visible desde otros sectores de la ciudad.

La fumarola de humo que se observaba a lo lejos alertó a los habitantes a la redonda. Testigos mencionaban que el incendio se registró en un pastizal ubicado a un lado de una vivienda, donde se creía que podrían encontrarse personas al interior del inmueble.

Ante la situación, elementos policiacos realizaron una investigación exhaustiva en el lugar, pero tras la revisión, determinaron que no había personas al interior de la vivienda, descartando riesgos para los ocupantes.

Mientras tanto, los apaga fuegos procedieron a sofocar el siniestro para evitar que las llamas se propagaran al hogar y, a predios aledaños. Las labores de control se extendieron por varios minutos debido a la cantidad de material seco en el pastizal.

Las autoridades señalaron que se desconoce quién o quiénes provocaron el incendio, hecho que puso en riesgo el patrimonio de una familia. El caso quedó registrado para las indagatorias correspondientes y se exhortó a la población a evitar la quema de basura y pastizal en zonas habitadas.