Incendios provocados en San Juan de Sabinas: sin lesionados

NUEVA ROSITA, Coah.- Dos incendios presuntamente provocados en casas habitación se registraron en distintos puntos del municipio de San Juan de Sabinas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Uno de los siniestros ocurrió sobre la calle Guadalupe Victoria, en la colonia Comercial, donde una vivienda marcada con el número 125 fue afectada por el fuego.

De acuerdo con los primeros datos, una persona habría ocasionado el incendio de manera intencional, por lo que se dio parte a las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones.

Otro conato de incendio más se registró en la villa de San Juan de Sabinas, en un inmueble propiedad de Ramón N, quien señaló que la vivienda no contaba con suministro de energía eléctrica.

El afectado manifestó que los hechos serían denunciados ante la instancia correspondiente, a fin de que se realicen las indagatorias y se determine cómo ocurrieron.

Las autoridades correspondientes deberán establecer las causas de ambos incendios y deslindar responsabilidades, mientras que los afectados podrán presentar las denuncias respectivas ante las instancias competentes.