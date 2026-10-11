Bomberos controlan incendio en vivienda de San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- Elementos del Cuerpo de Bomberos combatieron un fuerte incendio registrado en una vivienda de la colonia Nuevo León, en el municipio de San Juan de Sabinas.

El siniestro ocurrió la tarde de este sábado y generó la movilización de los cuerpos de emergencia hacia el domicilio afectado.

Al arribar al lugar, los apaga fuegos iniciaron las maniobras para combatir las llamas y atender la contingencia.

Los elementos, al mando del director de la base, Roberto Ramos, trabajaron para controlar la situación al interior del inmueble y evitar que la emergencia continuara.

A consecuencia del incendio, no se reportaron personas lesionadas, por lo que la situación quedó sin víctimas.

El saldo fue únicamente de daños materiales. Las autoridades competentes informarán sobre el monto de las pérdidas y las causas que originaron estos hechos.