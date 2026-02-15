Incendio presuntamente intencional afecta a vivienda en Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Un incendio presuntamente intencional se registró durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle Primero de Mayo, en el barrio "Las Casas Nuevas" de esta Villa.

El siniestro movilizó a personal de Protección Civil y Bomberos, bajo la coordinación del ingeniero Víctor Guajardo Loo, quienes acudieron de inmediato para atender la emergencia.

El propietario del inmueble, identificado como Roberto N, de 37 años de edad, informó que alrededor de las 02:32 horas se desató el fuego en la casa-habitación.

El lugar no contaba con energía eléctrica y se encontraba deshabitado al momento del incidente, lo que refuerza la hipótesis de que el siniestro pudo haber sido provocado.

Vecinos del sector señalaron que una persona con problemas de adicción, cuyo nombre no fue revelado, estaría detrás de este tipo de hechos que han generado preocupación en la comunidad.

Aunque no se ofrecieron mayores detalles, los testimonios apuntan a que no sería la primera vez que se registran situaciones similares en esta comunidad.

Por espacio de dos horas, los bomberos realizaron intensas labores de sofocamiento y enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran a viviendas contiguas.

El fuego consumió por completo cuatro cuartos de la casa, dejando daños materiales de consideración y un panorama de destrucción.

Las autoridades policiacas por su parte, informaron que se iniciará una investigación para esclarecer las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.