Ramiro Flores Morales rememora tragedias mineras históricas

SABINAS, COAH.- El historiador Ramiro Flores Morales recordó las tragedias mineras que han sucedido en la región carbonífera, especialmente durante el mes de enero. Según Flores Morales, estas tragedias han sido causadas por diversas razones, como explosiones, derrumbamientos, caídas de rocas, aplastamientos por carritos mineros, inundaciones, entre otros.

El historiador destacó que la cifra de accidentes y fallecidos es alarmante y que es importante recordar estas tragedias para evitar que se repitan en el futuro. Flores Morales mencionó que la segunda tragedia más grande en cuanto a fallecidos fue la del Hondo, que ocurrió el 31 de enero de 1902.

La tragedia del Hondo ocurrió en el mineral del mismo nombre, ubicado a 20 kilómetros de la carretera que conecta el frente de PEMEX. En ese entonces, el mineral era una comunidad próspera con casi 4,000 habitantes, mientras que Sabinas apenas tenía 1,000 habitantes.

Flores Morales recordó que en ese lugar nació el Indio Fernández, un famoso actor y director de cine mexicano. La tragedia del Hondo es un recuerdo doloroso para la región y es importante recordar a las víctimas y a sus familias.

El historiador concluyó que es fundamental aprender de estas tragedias para evitar que se repitan en el futuro y para mejorar las condiciones de seguridad en las minas. La región carbonífera ha sido testigo de muchas tragedias, pero es importante no olvidar y seguir adelante para construir un futuro más seguro y próspero.