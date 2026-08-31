Incendio en vivienda de San Juan de Sabinas moviliza a bomberos

NUEVA ROSITA, Coah.- Un fuerte incendio se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Coss, en el municipio de San Juan de Sabinas, donde elementos del cuerpo de bomberos acudieron para sofocar las llamas.

El siniestro movilizó a los elementos de emergencia, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar las llamaradas y evitar que se propagaran a otras áreas del inmueble.

Por fortuna, durante el incendio no se reportaron personas heridas, de acuerdo con la información proporcionada tras la atención del servicio por parte de los cuerpos de emergencia.

Roberto Ramos García, director de la base de bomberos, señaló que, con base en reportes obtenidos, trascendió que la persona que habita el inmueble acumula basura en el lugar.

De acuerdo con los mismos reportes, el habitante del domicilio es conocido con el apodo de "El Morfeo", individuo que no se encontraba en el lugar en ese momento.

Los apagafuegos concluyeron las labores luego de controlar el siniestro, mientras que las circunstancias en que se originó esto quedaron sujetas a la información y reportes correspondientes.