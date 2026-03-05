Accidente vial atrapa auto entre camiones en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.-Dos personas resultaron lesionadas la mañana de este jueves tras un aparatoso accidente vial registrado sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde un automóvil compacto terminó atrapado entre dos camiones de transporte de personal.

El percance fue reportado al sistema de emergencias 911 minutos antes de las 7:00 horas, cuando automovilistas alertaron sobre una colisión que involucraba a dos camiones de personal y un Chevrolet Chevy, siendo este último el más afectado.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de uno de los camiones, identificado como Jorge Luis "N", de 32 años y trabajador de la empresa Settepi, habría admitido que se quedó dormido mientras conducía, despertando solo después de sentir el impacto.

El camión que manejaba chocó contra el Chevy conducido por San Juanita "N", de 42 años, quien viajaba acompañada por Manuel "N", también de 42 años. Ambos circulaban detrás de otro transporte de personal, manejado por Pedro Geovanni "N", de 33 años, el cual se encontraba detenido debido al congestionamiento vehicular en la zona.

La falta de reacción a tiempo provocó que el camión impactara al automóvil compacto y lo proyectara hacia adelante, dejándolo prensado entre ambas unidades de transporte.

Acciones de los cuerpos de emergencia

Tras el choque, la conductora del Chevy logró salir por su propio pie, aunque presentaba golpes y algunas heridas en el rostro. En cambio, su acompañante quedó atrapado dentro del vehículo, con movilidad limitada debido a las lesiones.

Testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación ubicada en la colonia Río Bravo acudieron al sitio. Utilizando herramientas hidráulicas conocidas como "quijadas de la vida", lograron retirar una de las puertas del automóvil para liberar al hombre.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados y trasladaron al acompañante a un hospital para recibir atención médica especializada.

Durante las labores de rescate y retiro de las unidades, agentes de tránsito mantuvieron acordonada la zona y habilitaron parcialmente la circulación para evitar otro incidente. Finalmente, los vehículos fueron movidos hacia la lateral mientras las aseguradoras iniciaban los trámites correspondientes por los daños.