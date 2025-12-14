Alhira Reséndiz asiste a Asamblea General del Infonavit en Palacio Nacional

NUEVA ROSITA, COAH.- La licenciada Alhira Reséndiz, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en el Municipio de San Juan de Sabinas y vicepresidenta de la CONCANACO a nivel nacional, asistió a la Asamblea General del Infonavit No. 139, máximo órgano de decisión del Instituto tras ser nombrada consejera asambleísta.

Dicho evento se realizó en Palacio Nacional, encabezado por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

En un ejercicio de diálogo tripartito, presidido por el Director General del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, los representantes de los sectores de los trabajadores, empleadores y gobierno dialogaron y votaron a favor de diversos temas de gran relevancia para el futuro de dicho Instituto.

Entre ellos, destacan el Plan Estratégico y Financiero 2026, así como las revisiones anuales de evaluación y seguimiento al Plan Estratégico y Financiero 2025.

Durante la sesión, el Director General presentó un informe detallado sobre los avances y transformaciones del Infonavit.

Se informó en la asamblea que, de los 29 mil millones de pesos pagados por el Instituto a despachos de cobranza entre 2012 y 2018, se ha pasado a cero pesos en 2025, eliminando prácticas que afectaban a las y los trabajadores.

Asimismo, se informó la condonación de cientos de miles de deudas impagables, algunas originadas con créditos de 112 mil pesos que se habían convertido en adeudos superiores a 4 millones de pesos.

El Presidente Nacional de Concanaco, Dr. Octavio de la Torre, subrayó que el Plan México no debe beneficiar únicamente a las grandes empresas, sino también a las empresas familiares, llamando a cerrar filas para fortalecer este proyecto nacional.

En su mensaje de cierre, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que, "mientras menos corrupción haya, más viviendas habrá", enfatizando que la vivienda es un derecho, no una mercancía.

Este diálogo tripartito entre trabajadores, empresarios y gobierno reafirma el compromiso de avanzar en el acceso al derecho a la vivienda y en la construcción de un Infonavit más justo y cercano a la gente.

Así, el nuevo Instituto avanza con rumbo firme: más créditos, más vivienda social y mejores oportunidades para quienes históricamente habían quedado fuera del acceso a un patrimonio propio.