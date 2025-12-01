Óscar Ríos Ramírez presentará su primer informe de gobierno en Nueva Rosita

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Presidente Municipal, Óscar Ríos Ramírez, anunció que el próximo 10 de diciembre presentará su Primer Informe de Gobierno ante la ciudadanía en general.

El evento se llevará a cabo a las 10:30 de la mañana en la INFOTECA de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), en la ciudad de Nueva Rosita.

El edil expresó su satisfacción por los logros alcanzados durante este primer año de administración, destacando el respaldo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

"Estoy contento, este año fue de mucho trabajo. Gracias al apoyo del Gobernador, han cambiado muchas cosas en el municipio: avanzamos en la instalación de luminarias, en labores de limpieza y en obras muy importantes", señaló.

Detalles del primer informe de gobierno de Óscar Ríos

Uno de los anuncios más relevantes fue la generación de nuevas fuentes de empleo, un hecho que no se había registrado en el municipio en los últimos 25 años.

Ríos Ramírez subrayó que este avance representa un impulso significativo para el desarrollo de Nueva Rosita, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Asimismo, informó que se continúa trabajando en temas prioritarios como el bacheo y el sistema de drenaje. Reconoció que recibió un municipio con múltiples retos, pero aseguró que su administración está comprometida con seguir transformando la imagen urbana y mejorar los servicios públicos durante los dos años restantes de su gestión.

Generación de empleo en Nueva Rosita tras 25 años

Finalmente, el alcalde reiteró la invitación a la población para asistir al informe y conocer de primera mano los avances y proyectos que se han realizado en beneficio de San Juan de Sabinas. "Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando", concluyó.