Fuga de gas moviliza a cuerpos de emergencia en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El reporte de una fuga de gas movilizó a los cuerpos de emergencia en esta localidad, desplazándose a la calle Jiménez, para brindar apoyo a los inquilinos de la vivienda marcada con el número 9.

Víctor Manuel N de 35 años de edad y de ocupación obrero, fue quien requirió la presencia de los cuerpos de emergencia manifestando que emanaba un fuerte olor a gas de uno de los cilindros que tenía en el patio de la vivienda.

De inmediato los apaga fuegos, procedieron a realizar las inspecciones necesarias, ubicando el tanque en mal estado, el cual retiraron del inmueble para evitar una situación mayor.

En el cilindro se observó oxidación en la parte inferior, motivo por el cual, los elementos recomendaron al propietario no utilizarlo más, evitando situaciones de riesgo que podrían poner en peligro la vida de las personas que habitan el inmueble.

Ante este tipo de situaciones se recomienda a las personas revisar las condiciones de los cilindros, abundaron los bomberos de la base del Pueblo Mágico de Múzquiz.