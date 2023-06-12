Instala módulo para varones

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En las instalaciones del Centro de Justicia se estableció un módulo de atención médica en el mes de salud del hombre, informó Sarahí Berdeja Galeana, directora del ISSSTE en Nueva Rosita.

Destacó que mediante dicha campaña en prevención a la salud realizan pruebas de oxigeno prostático y de sangre, pruebas de VIH, distribución de preservativos y una pequeña plática para los interesados en vasectomías sin bisturí que se habrá de realizar de manera ambulatoria en cada hospital.

1 / 2 La campaña inició en el Centro de Justicia de Múzquiz. 2 / 2 Sarahí Berdeja Galeana, directora del ISSSTE en Nueva Rosita. ❮❯

También estuvieron otorgándoles gel antibacterial y cubre bocas, agregó que esta campaña está dedicada para todos los hombres a partir de los 15 años de edad, inclusive a los adolescentes que quieran tener más conocimiento sobre una vida sexual sana.

Fue en punto de las 09:00 horas de ayer que abrió el módulo de atención y continuará el día de hoy hasta las 11 horas, esperando que los varones acudan a dicho módulo en busca de información.

Cabe señalar, todas las pruebas son gratuitas, expresó la directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.