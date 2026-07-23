Oscar Ríos Ramírez supervisa instalación de luminarias en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, informó que su administración continúa llevando resultados a distintos sectores de Nueva Rosita, mediante acciones enfocadas en mejorar los servicios públicos y la infraestructura urbana.

Durante la mañana del jueves, el edil supervisó la instalación de luminarias LED en la colonia Independencia, trabajos que se realizaron en atención a reportes y solicitudes planteadas por las y los vecinos del sector.

Ríos Ramírez señaló que cuando existe coordinación entre gobierno y ciudadanía, las soluciones llegan con mayor rapidez, por lo que aseguró que diariamente se atienden las peticiones de los habitantes del municipio.

Asimismo, destacó que se mantienen acciones de rehabilitación de vialidades mediante trabajos de bacheo, con el objetivo de mejorar las condiciones de las calles y brindar mayor seguridad a los automovilistas.

Durante su recorrido de supervisión, el alcalde también acudió a la colonia Zaragoza, donde revisó los avances de las obras de drenaje que se desarrollan sobre la avenida Acapulco.

El presidente municipal reiteró que continuarán impulsándose obras y servicios que respondan a las necesidades de las familias de San Juan de Sabinas, atendiendo de manera directa las peticiones de los diferentes sectores.