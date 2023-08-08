Intenta atropellar a peatón y lo detienen

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por intentar atropellar a una persona y agredir a elementos de Seguridad Pública Municipal, un individuo fue arrestado y puesto a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

Se trata de Raúl Braulio N de 40 años de edad domiciliado en calle Cisnes, sin número de la colonia Las Aves el cual fue reportado tras alterar el orden y ocasionar una riña sobre la calle Presidente Juárez esquina con Manuel Acuña.

Cabe señalar al intentar detener al ciudadano, este emprendió la huida a bordo de un vehículo color blanco, dirigiéndose a la carretera estatal Múzquiz Boquillas siendo capturado sobre la calle del Sol con Plutón.

Raúl finalmente fue sometido y trasladado a los separos de la cárcel municipal para ser presentado ante el Ministerio Público por el delito de daños, amenazas y violencia contra miembros e integrantes de Seguridad Pública.