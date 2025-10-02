Mujer de 19 años en Coahuila intenta abortar a los 5 meses de gestación

NUEVA ROSITA, COAH.- Una fémina de 19 años de edad con veinte semanas de gestación intentó abortar a su bebé, hechos registrados en esta ciudad. Por fortuna, la dama fue ingresada a tiempo al Hospital General, recibiendo atención inmediata por parte de los galenos.

La mujer expresó que era su deseo no tener al bebé de 5 meses de gestación, situación que alertó a las autoridades médicas, canalizando el caso a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Al respecto, el doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca dijo que en Coahuila está despenalizado el aborto, es decir, ya no es un delito abortar siempre y cuando se realice a la semana dos o tres y, en este caso, la mujer presenta 20 semanas de gestación.

La paciente ingirió medicamento que se utiliza para dilatar el cuello de la matriz, provocándose contracciones, sin que nadie le avalara una receta médica.

Ante ello, nosotros desde el punto de vista médico tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para sanar la actividad uterina y poner al producto a salvo, destacó el galeno.