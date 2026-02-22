Intervención policial evita ingreso de criminales en Coahuila

MUNICIPIO DE JUAREZ, COAH.- Gracias a la oportuna intervención de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la noche del viernes se logró impedir, una vez más, el ingreso de presuntos integrantes del Cártel del Noreste al estado de Coahuila, reafirmando así el compromiso de las fuerzas de seguridad para mantener la paz y la tranquilidad en la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron cuando unidades de la Policía de Acción y Reacción, destacamentados en este municipio, realizaban labores de vigilancia y patrullaje preventivo a la altura del kilómetro 83 aproximadamente.

Fue en ese punto donde los elementos estatales detectaron la presencia de civiles armados, quienes al percatarse de la autoridad, abrieron fuego contra las unidades policiales, por lo que los agentes repelieron la agresión de manera inmediata, iniciándose una persecución que se extendió hacia los límites con el estado de Nuevo León.

Como resultado de este operativo, los presuntos delincuentes optaron por abandonar dos vehículos en su intento por huir, los cuales fueron asegurados por las autoridades correspondientes.

Con estas acciones, la Policía de Acción y Reacción refrenda su compromiso de salvaguardar la integridad de las familias coahuilenses, evitando el ingreso de grupos criminales y fortaleciendo las estrategias de seguridad que permiten que Coahuila se mantenga como uno de los estados más seguros del país.