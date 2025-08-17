Colaboración clave: Bomberos aseguran parque tras avistamiento de víbora

Elementos del cuerpo de bomberos atendieron oportunamente el reporte de una víbora que fue avistada en las instalaciones del parque recreativo La Cascada. El incidente ocurrió en el área de los toboganes, donde el encargado del lugar informó haber visto una serpiente de color negro desplazándose entre la vegetación.

Tras recibir el llamado de emergencia, los bomberos acudieron al sitio y procedieron con cautela a localizar y capturar al reptil, evitando poner en riesgo a los visitantes. Gracias a su rápida intervención y experiencia en manejo de fauna, la víbora fue asegurada sin incidentes, lo que permitió mantener la tranquilidad en el parque.

Una vez capturada, la serpiente fue trasladada por los bomberos y liberada en una zona despoblada, lejos de áreas habitadas, cumpliendo con los protocolos de protección animal y seguridad pública. Este tipo de acciones buscan preservar la fauna local sin comprometer la integridad de los ciudadanos.

Las autoridades del parque agradecieron la pronta respuesta del cuerpo de bomberos y reiteraron su compromiso de mantener espacios seguros para las familias que acuden a disfrutar de las instalaciones. Asimismo, se hizo un llamado a los visitantes para reportar cualquier situación similar de inmediato y evitar acercarse a animales silvestres.

El parque recreativo La Cascada continúa operando con normalidad, y se reforzarán las medidas de vigilancia en zonas verdes para prevenir futuros encuentros con fauna silvestre. La colaboración entre ciudadanía y cuerpos de emergencia fue clave para resolver el incidente de manera segura.