Martha Guadalupe López pide ayuda para su vivienda en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Acostumbrada a sobreponerse a las adversidades, Martha Guadalupe López, de 61 años, relató que espera recibir en esta ocasión la ayuda necesaria para salir adelante junto a su hija con discapacidad y su nieto de ocho años.

La mujer, quien dijo ser viuda, enfrenta año con año las consecuencias de un desagüe obsoleto que provoca acumulación de agua en su vivienda, tanto en el patio como en el interior.

El techo de lámina de su hogar se encuentra en condiciones deplorables, por lo que lo cubre con hule negro y lo sostiene con barras para evitar que colapse.

Para desplazarse dentro de la vivienda utiliza tarimas y bloques, que también colocó en el patio como medida improvisada contra las inundaciones.

En el interior de su casa, Martha también resguarda aves de corral, las cuales tuvo que ingresar para protegerlas de las lluvias, mientras que algunas otras, al igual que una mascota, tuvo que dejarlas a la intemperie.

El gallinero, improvisado en el patio, refleja la precariedad de su situación y la necesidad de mantener a salvo lo poco que posee.

La mujer almacena agua en botes y baños, intentando controlar la acumulación hídrica que invade su hogar. Estas medidas rudimentarias buscan evitar que el inmueble se inunde aún más, mientras su nieto Martín la acompaña en todo momento, compartiendo las dificultades cotidianas.

La ciudadana señaló que cada temporada de lluvias revive el mismo problema, sin que hasta ahora se haya atendido la falla en el drenaje que afecta directamente su vivienda. La falta de infraestructura adecuada ha convertido su vida en una constante lucha contra el agua.

Finalmente, Martha Guadalupe expresó que su única esperanza es recibir ayuda comunitaria para mejorar las condiciones de su hogar y garantizar un entorno digno para su hija y su nieto, quienes dependen de ella para sobrevivir.