Accidente de motocicleta en Melchor Múzquiz deja a mujer herida

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana auxiliaron a una mujer identificada como Karen, de 48 años de edad, quien sufrió un accidente cuando viajaba de acompañante a bordo de una motocicleta y colisionó contra un vehículo en la ciudad de Melchor Múzquiz.

El hecho fue confirmado por Silvia Contreras Daniel, paramédico de la Benemérita institución, quien brindó atención prehospitalaria a la afectada en el lugar del percance.

El accidente se registró en el cruce de las calles Morelos y Matamoros del barrio Casa Azul, donde la mujer fue atendida de inmediato por los socorristas. Aparentemente no presentaba fracturas visibles, solo golpes contusos; sin embargo, se determinó su traslado para una valoración médica más precisa a un nosocomio.

Tras ser estabilizada en el sitio, Karen fue conducida a la sala de urgencias del Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde especialistas realizaron estudios para descartar fracturas.

La intervención oportuna de los paramédicos permitió garantizar la seguridad de la paciente y evitar complicaciones mayores, destacando la importancia de la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia en accidentes de tránsito.

Finalmente, autoridades médicas exhortaron a motociclistas y automovilistas a extremar precauciones al circular por la ciudad, recordando que el uso de equipo de protección y el respeto a las normas viales son fundamentales para prevenir incidentes.