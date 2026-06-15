Bomberos y Protección Civil apoyan a mujer durante inundación

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La empatía mostrada por policías, bomberos y elementos de Protección Civil motivó la mañana del lunes a Sandra, vecina de la colonia Jardín, a desaguar su hogar, recuperar lo poco que quedó en buen estado y velar por la integridad de su madre.

La afectada relató que lleva cerca de 30 años habitando el inmueble y que cada temporada de lluvias enfrenta el mismo problema: el agua ingresa a su vivienda. 'Siempre acuden los bomberos a apoyarme, son muy solidarios, al igual que los efectivos policiacos', expresó.

Durante las primeras horas del lunes, el agua comenzó a penetrar en la casa, lo que obligó a Sandra a tomar decisiones rápidas. 'En ese momento solo pensé en sacar a mi mamá y resguardarla en otra vivienda de su hermana, ella se asusta mucho', narró.

La ciudadana destacó que, pese a las pérdidas materiales, la solidaridad de los cuerpos de emergencia le permitió enfrentar la situación con mayor fortaleza. La intervención de los elementos fue decisiva para evitar mayores daños y garantizar la seguridad de su madre.

El caso refleja la vulnerabilidad de las familias que habitan en zonas propensas a inundaciones y la importancia de contar con instituciones que respondan de manera

La experiencia de Sandra se suma a las historias de vecinos que, año con año, padecen las consecuencias de la temporada de lluvias, pero encuentran respaldo en la labor de quienes velan por la seguridad de la comunidad.