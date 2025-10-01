Gabriel Elizondo anuncia inicio de proyecto para cancha de usos múltiples en escuela primaria

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una inversión de 1 millón 400 mil pesos, se puso en marcha el arranque de obra de construcción de una cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria "Manuel Acuña" de esta ciudad, ejecutando los trabajos en un lapso de 2 meses.

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general del programa MEJORA y con la representación del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, anunció esta mega obra para dicho plantel, acompañado de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, funcionarios estatales, regionales, municipales, autoridades educativas, padres de familia y estudiantes.

Fue el titular del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED), Julio Long Hernández, quien detalló la ficha técnica de las acciones a realizar.

Precisó que, la obra que consiste en la construcción de una cancha de usos múltiples medirá 2 metros de ancho por 31 metros de largo, abarcando una superficie de 672 metros cuadrados.

Los trabajos preliminares, corresponden a limpieza, el trazo, la nivelación del terreno, la excavación del mismo, la formación del terraplén con material de banco en donde se llevará a cabo la cancha además de colocar 540 metros cuadrados de piso de concreto con una fuerza de comprensión de 150 metros por centímetro cuadrado.

De igual forma se habrán de colocar 298 metros cuadrados de piso de concreto en la parte exterior de la misma cancha y, en los andadores del mismo, reforzado con su maya de acero, pintura, postes metálicos en la red de voleibol, postes metálicos con tableros de fibra de vidrio para basquetbol y las porterías de futbol.

De igual forma, van a construir 4 bases de concreto F200 para poder colocar ahí mismo, postes metálicos con luminarias led.

Gabriel Elizondo en su mensaje expresó que este es el gobierno de Manolo Jiménez, el gobierno más ciudadano de la historia de Coahuila al momento de escuchar las ovaciones para el mandatario estatal por parte de los presentes.

Reconoció, además, el trabajo realizado en coordinación con el Gobierno Municipal y autoridades educativas.

"Esta es una de las obras más importantes que se generan en beneficio de las niñas y los niños, a quienes exhortó a cuidar la obra que quedará terminada en unos meses más, para de esta manera como gobierno seguir fomentando el deporte y la educación", abundó el entrevistado.

Al mismo tiempo exhortó a la población estudiantil a respetar a sus maestras y maestros, reconociendo la labor realizada en bien de los estudiantes.

Cabe señalar, durante este evento también se llevó a cabo la entrega de mobiliario escolar a la escuela primaria "Miguel Hidalgo y Costilla".