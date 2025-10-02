Alcaldesa destaca trabajo conjunto en recarpeteo de calles

'Múzquiz, Coah. – El Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con el Gobierno del Estado, dio inicio a los trabajos de recarpeteo en diversas calles de la localidad de Villa de las Esperanzas, con una inversión total de $1,397,321.05 pesos.

Las obras comprenden un recarpeteo total de 3,451.81 m² de carpeta asfáltica, beneficiando a las familias con vialidades más seguras y mejor infraestructura urbana.

Entre las calles intervenidas se encuentran:

· Acceso principal a Villa de las Esperanzas sobre carretera Palaú–El Sauz.

· Calle Francisco I. Madero.

· Calle Benito Juárez, de Benito Juárez a Zaragoza.

· Calle Cuauhtémoc, de Francisco I. Madero a Emiliano Zapata.

Además de la rehabilitación del pavimento, el Ayuntamiento arrancó la campaña de bacheo, instalación de nomenclaturas y señalamientos viales que darán mayor orden a la circulación, así como completar el cien por ciento de luminarias LED en toda la comunidad.

La alcaldesa Laura Jiménez destacó que este proyecto es posible gracias al trabajo en unidad con el Gobierno Estatal que encabeza el gobernador Manolo Jiménez, a quien agradeció el respaldo y compromiso con las familias muzquenses.

"Cuando se trabaja en unidad, los resultados se ven. Con estas acciones estamos mejorando las calles, los servicios y la calidad de vida de las familias. Seguiremos escuchando y atendiendo a los ciudadanos con cercanía y responsabilidad", expresó la edil.

Durante el arranque de la obra estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, así como vecinos beneficiarios de la comunidad.