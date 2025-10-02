Manolo Jiménez Salinas respalda obras educativas en Coahuila

San Juan de Sabinas Coah.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, acompañado del director general del ICIFED, Lic. Julio Iván Long Hernández, realizó un recorrido de supervisión por las obras de construcción de cinco techumbres estructurales en igual número de instituciones educativas del municipio, obras posibles gracias a la inversión cercana a los 23 millones de pesos destinada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante la visita, el alcalde manifestó su satisfacción al constatar que cuatro de las cinco techumbres presentan avances considerables y confirmó que la próxima semana iniciará la obra en la escuela primaria "Carlos A. Rovirosa".

"Son 5 techumbres compromiso de nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas donde se hace una inversión cercana a los 23 millones de pesos. Felicito a nuestro amigo Gobernador porque con estas obras beneficia a nuestros alumnos y maestros de manera directa, nosotros hemos estado gestionando siempre y gracias también a Julio Long por ayudarnos a que estas inversiones llegaran pronto", señaló el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

El Lic. Julio Iván Long Hernández precisó que las techumbres se construyen en las primarias "Cuauhtémoc", "Manuel Villarreal Cárdenas", "Melchor Ocampo" y en la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera, y que la próxima semana comenzarán los trabajos en la Carlos A. Rovirosa. Añadió que estas obras forman parte de una estrategia más amplia que incluye proyectos a través de MEJORA Coahuila para fortalecer la infraestructura educativa en el municipio.

Las techumbres representan una inversión estratégica para la comunidad escolar: no solo protegen a alumnos y docentes de las inclemencias del clima, sino que también habilitan espacios seguros y dignos para la práctica de la educación física, actividades deportivas y torneos; ceremonias cívicas; eventos culturales y recreativos; y jornadas comunitarias.

Estas estructuras permiten ampliar el uso de las instalaciones durante todo el año, fomentan la convivencia escolar, mejoran la calidad de las clases y contribuyen al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

"Sabemos que hay necesidades en todas las regiones, pero tan solo en San Juan de Sabinas el Gobernador Manolo Jiménez Salinas destinó 23 millones de pesos para las techumbres. Nuestro municipio no se queda atrás; le tenemos un cariño muy grande y aquí vamos a seguir trabajando en beneficio de todos los alumnos para que tengan las mejores condiciones y puedan desarrollar sus actividades al 100%", indicó Long Hernández.

Se informó que las techumbres deberán estar concluidas y listas para su entrega oficial a mediados de noviembre, fecha en la que se formalizará la recepción por parte de la comunidad educativa.

En el recorrido también participaron el coordinador municipal de MEJORA, Ulises Cárdenas Herrera, así como directores de los planteles beneficiados y representantes de la comunidad escolar, quienes reconocieron el impacto positivo de estas obras en la formación y el día a día de las y los estudiantes.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal reafirman su compromiso con la educación: la coordinación, las gestiones del alcalde Óscar Ríos Ramírez y el acompañamiento del Lic. Julio Iván Long han logrado concretar inversiones que transforman espacios escolares y mejoran las oportunidades para la niñez y juventud de San Juan de Sabinas.