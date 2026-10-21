Rescatista Pedro Armendáriz hospitalizado: pide apoyo para sus mascotas

VILLA DE AGUJITA, Coah.- El rescatista Pedro Armendáriz Zárate, quien ha dedicado tiempo y esfuerzo a ayudar a mascotas en situación vulnerable y a personas que atraviesan momentos difíciles, se encuentra hospitalizado, por lo que solicitan el apoyo de la comunidad para garantizar el alimento y cuidado de sus mascotas.

A través de una publicación, se hizo un llamado a las personas de buen corazón para sumarse a esta causa y apoyar a quien durante mucho tiempo ha tendido la mano a quienes más lo necesitan.

Mientras Pedro Armendáriz lucha por recuperar su salud, sus perritos continúan necesitando alimento y atención, por lo que la ayuda de la ciudadanía resulta fundamental para cubrir sus necesidades durante este periodo.

Entre los apoyos que se solicitan se encuentran donaciones de croquetas, así como aportaciones económicas, sin importar la cantidad. También se invita a compartir la publicación para que llegue a más personas dispuestas a colaborar.

La petición destaca la importancia de corresponder a la labor altruista del rescatista y evitar que sus "Lomitos" se queden sin alimento mientras él permanece hospitalizado, que es lo que más le preocupa al también conocido activista social.

Las personas interesadas en ayudar al albergue y Centro de Adopción Canino Patitas de Paz pueden solicitar información o coordinar la entrega de donativos mediante llamada o mensaje al teléfono 861 615 4441.

Quienes se han organizado para alimentar a los canes agradecieron de antemano la solidaridad de la comunidad y recuerdan que toda ayuda cuenta.