Mujer involucrada en ataque que dejó un fallecido en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Una persona murió y otra resultó lesionada por arma de fuego durante un ataque registrado la tarde del pasado domingo en una palapa ubicada en el barrio Agrario de la Villa de Palaú, municipio de Múzquiz.

De acuerdo con la información disponible, las víctimas convivían en un evento familiar cuando arribó una mujer identificada como Jathziry para recoger a su hijo. En el lugar se encontraba Raúl, de 29 años de edad, expareja de la fémina, con quien presuntamente sostuvo una discusión.

Según los primeros datos de la investigación, mientras ocurría el altercado, en el exterior del centro de eventos se encontraba Arturo "N", quien presuntamente, al percatarse de la situación, disparó a quemarropa contra Raúl.

Al intentar intervenir, Enrique, de 44 años de edad, también resultó herido por proyectil de arma de fuego. Fue trasladado al Hospital General, donde posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.

Raúl recibió atención médica de emergencia y fue trasladado al Hospital Z. Cruz, donde fue estabilizado. Posteriormente fue internado en un hospital de la ciudad de Nueva Rosita, donde continúa bajo atención médica.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión, determinar la participación de los involucrados y fincar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.