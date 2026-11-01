Jessica Paola enfrenta bajas ventas en su negocio de Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- Jessica Paola, instalada desde hace ya varios años en el centro de Múzquiz, reportó bajas ventas durante la temporada de Halloween, pese a que este viernes 31 de octubre se celebró por parte de niños, jóvenes y hasta adultos mayores.

Señaló que, a comparación de otros años, en esta ocasión la venta estuvo más tranquila, por lo que considera que las ventas en general disminuyeron considerablemente.

Dijo que esta situación se debe a cómo está la economía en Múzquiz, lo que ha impactado directamente al comercio local durante esta temporada.

Recordó que, años anteriores, lo que más compraban eran máscaras, calabazas y pinturas para la cara, entre otros artículos de disfraces, pero actualmente la demanda está muy tranquila y las ventas muy bajas.

A pesar de ello, hizo la invitación a la ciudadanía para que se acerquen a su local, ubicado a una cuadra de la plaza principal, en el centro de Múzquiz, ya que cuentan con gran variedad de artículos a muy buenos precios, no solo de Halloween sino para otras festividades.

Informó que, este viernes 31 de octubre estuvieron de puertas abiertas de 9 de la mañana a 8 de la noche, trabajando todo el día para atender a la ciudadanía en general, con venta de artículos de temporada.