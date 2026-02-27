Licencia temporal de Jesús Cruz en San Juan de Sabinas para elecciones locales

NUEVA ROSITA, COAH.- El doctor y regidor del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Jesús "Bebo" Z. Cruz, presentó formalmente su solicitud de licencia temporal a su cargo, cumpliendo con lo establecido en la ley electoral de Coahuila.

La petición se realizó antes del plazo límite del 28 de febrero, con el propósito de participar en el próximo proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado como Diputado Local por el III Distrito.

Durante la sesión de Cabildo, el doctor explicó que, su decisión responde a la invitación de la alianza conformada por los partidos del Trabajo (PT) y Morena, quienes le solicitaron estar preparado para los retos políticos que se avecinan.

La propuesta fue sometida a consideración y aprobada por el cuerpo edilicio, lo que le permite separarse de sus funciones de manera legal y ordenada.

El regidor destacó que su compromiso con la ciudadanía de San Juan de Sabinas se mantiene firme, y que su intención de participar en la contienda busca representar los intereses de la región en el Congreso local.

Señaló que la alianza requiere de perfiles con experiencia en el servicio público y cercanía con la población, valores que asegura haber cultivado en su trayectoria profesional y política.

Asimismo, agradeció el respaldo de sus compañeros en el Cabildo y subrayó que la licencia temporal es un paso necesario para garantizar transparencia y respeto a la normativa electoral.

Reiteró que su participación en el proceso se dará en un marco de legalidad y con la convicción de aportar a la transformación política que impulsa la alianza PT-Morena en el estado.

Con esta decisión, Jesús "Bebo" Z. Cruz se suma a la lista de aspirantes que buscarán un espacio en el Congreso de Coahuila, en un proceso que promete ser competitivo y de gran relevancia para la vida política de la entidad.