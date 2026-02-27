Valeria Reyes Ayala, joven de San Juan de Sabinas, participará en programa espacial

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, recibió en su despacho a la joven Valeria Georgina Reyes Ayala, estudiante de Ingeniería Mecánica originaria de Nueva Rosita, Coahuila, quien fue seleccionada para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2026, que se llevará a cabo del 8 al 14 de noviembre en el Space Center Houston, en Texas, Estados Unidos.

Valeria Reyes Ayala, de 18 años de edad y actualmente estudiante del Tecnológico de Monterrey campus Saltillo, fue elegida entre 50 estudiantes de distintos países del mundo para formar parte de este programa educativo internacional enfocado en la formación de estudiantes en áreas aeroespaciales, así como en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Como parte de su participación en este importante encuentro internacional, la joven presentó un proyecto que será evaluado durante el desarrollo del programa, donde tendrá la oportunidad de fortalecer sus conocimientos en ciencia y tecnología, además de desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas en un entorno real relacionado con la industria espacial.

Durante el IASP 2026, los participantes vivirán una experiencia inmersiva que incluye entrenamientos tipo astronauta, simulaciones de misiones espaciales, experimentación de flotación neutra, actividades relacionadas con control de misión y desafíos científicos diseñados para poner en práctica soluciones de ingeniería en el ámbito aeroespacial.

El alcalde Óscar Ríos destacó que su administración, trabajando en equipo con el gobernador del estado, mantiene el compromiso de apoyar a los talentos educativos del municipio para que puedan salir adelante y cumplir sus metas profesionales, por lo que se brindará el respaldo necesario para que Valeria pueda representar a San Juan de Sabinas en este programa de talla internacional.

Asimismo, reconoció el esfuerzo académico de la joven estudiante y le deseó el mayor de los éxitos en esta experiencia que, sin duda, marcará un antes y un después en su desarrollo académico y profesional dentro del ámbito científico y tecnológico.