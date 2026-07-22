Laura Jiménez Gutiérrez arranca obra de drenaje pluvial en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, dio el banderazo de inicio a la construcción de una obra de drenaje pluvial en el cruce de las colonias Buenos Aires y Bella Vista, proyecto en el que se invertirán 350 mil pesos para atender un problema de inundaciones que ha afectado a las familias del sector durante más de cinco décadas.

Durante el arranque de los trabajos, la presidenta municipal afirmó que su administración continuará impulsando obras que fortalezcan la infraestructura del municipio y mejoren la calidad de vida de la población, al destacar que esta acción brindará mayor seguridad a los habitantes de la zona.

En representación de los beneficiarios, Silvia Contreras Daniel agradeció el apoyo del Gobierno Municipal y señaló que las familias de este sector enfrentaban desde hace más de 50 años los problemas ocasionados por las inundaciones durante la temporada de lluvias.

El director de Obras Públicas, Elmer Rocha García, informó que, de acuerdo con la ficha técnica, la obra contempla la construcción de un drenaje pluvial para mejorar el cruce vehicular y controlar los escurrimientos de agua en el cruce de las calles Arroyo Zamora y Mártires.

Detalló que los trabajos iniciarán con el desazolve de un tramo del arroyo, retiro de vegetación, rehabilitación del canal y conformación de niveles para garantizar su funcionamiento. Posteriormente se realizará el trazo de la obra y la compactación del terreno para proporcionar una base firme.

Asimismo, se construirá una plantilla de concreto de 15 centímetros de espesor y se instalará un tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 48 pulgadas, lo que permitirá ampliar la capacidad de desfogue del agua.

La obra incluirá elementos de concreto armado, losa, muros, galerones frontales y rellenos con material de banco para dejar el área completamente transitable.