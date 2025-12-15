Vaquero Felipe G. sufre accidente en rancho de nuevo rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un vaquero de 60 años identificado como Felipe G., permanece en estado delicado en el hospital general, luego de sufrir fracturas en el tórax y clavícula izquierda tras ser aplastado por un caballo durante sus labores en un rancho de Sabinas.

De acuerdo con el expediente clínico, el trabajador cayó del caballo y posteriormente el animal se desplomó sobre su pecho, provocándole un intenso dolor que lo obligó a pedir auxilio inmediato a sus compañeros. La gravedad de las lesiones motivó su traslado urgente desde el centro de salud local hasta el nosocomio de Nueva Rosita.

La Dirección de Seguridad Pública con destacamento en Sabinas tomó conocimiento del caso tras ser notificada por personal médico. El accidente ocurrió mientras el vaquero cumplía con sus responsabilidades laborales, aparentemente a consecuencia de una mala maniobra que desbocó al animal.

El propio lesionado relató que sintió cómo el peso del caballo lo inmovilizó, generando un dolor insoportable en el pecho. Sus compañeros lograron auxiliarlo y trasladarlo de inmediato para recibir atención médica especializada.

El dueño del rancho se comprometió a cubrir los gastos necesarios para la recuperación de su empleado, quien continúa bajo observación clínica en el hospital general de Nueva Rosita, donde médicos reportan su estado como delicado pero estable.