Melchor Múzquiz: joven sufre agresión en barrio Fundadores

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un jovencito muzquense de nombre Jesús Núñez fue atacado a golpes en el barrio Fundadores, hechos registrados el pasado domingo. Sus familiares, al tomar conocimiento de estos hechos, solicitaron la presencia de las autoridades policiacas.

Producto de lo ocurrido, la víctima sufrió una lesión en el tabique nasal, situación que movilizó a los cuerpos de emergencia para brindarle la atención debida.

Trascendió que el afectado, de aproximadamente 18 años de edad y habitante del barrio Los Zorros, se encontraba en la plaza cuando fue arrebatado por un masculino de nombre Eduardo N, que sin darle tiempo de reaccionar, le lanzó varios golpes en el rostro provocándole las heridas.

Gracias a la intervención de testigos oculares, la situación no pasó a mayores, pues lograron detener la agresión y poner paz en el lugar. El atacante, por su parte, se disculpó, asegurando que había confundido al jovencito, dejando de someterlo.

La familia del afectado mencionó que la persona no es de crear conflictos, motivo por el cual les extrañó la golpiza que recibió a manos de un desconocido.