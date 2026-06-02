Capacitan a MP´s Especializados En materia de Delitos Electorales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En todos los municipios de la Región Carbonífera se contará con Ministerios Públicos Especializados en Delitos Electorales, quienes estarán disponibles para recibir y atender las denuncias que se generen durante el proceso electoral del próximo 7 de junio. Así lo dio a conocer el licenciado Diego Garduño Guzmán, Delegado de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario explicó que, por instrucciones del Fiscal General Federico Fernández Montañez, se capacitó previamente a todos los servidores públicos en materia de delitos electorales, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y oportuna a la ciudadanía en caso de irregularidades durante la jornada.

Como parte de esta preparación, personal de la Fiscalía acudió al municipio de Saltillo, Coahuila, donde también recibieron capacitación específica en temas relacionados con la violencia política de género.

Esta formación busca que los Ministerios Públicos estén en condiciones de actuar con sensibilidad y conocimiento actualizado en casos que involucren discriminación o agresiones por motivos de género.

Garduño Guzmán destacó que la capacitación no solo refuerza conocimientos previos, sino que también actualiza a los servidores públicos en nuevas disposiciones y protocolos, lo que permitirá atender denuncias y querellas de manera más eficiente y con apego a la legalidad.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de garantizar un proceso electoral transparente y seguro en la Región Carbonífera, brindando confianza a los ciudadanos de que cualquier irregularidad será atendida con prontitud y profesionalismo.