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Coahuila

Ejército Mexicano detiene a tres hombres y asegura armas en Progreso

Este operativo reafirma el compromiso del Gobierno Federal para combatir la delincuencia organizada en la región.

Por Teresa Muñoz - 13 mayo, 2026 - 05:21 p.m.
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      PROGRESO, COAH.- En cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, hace unos días, integrantes del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y Policía Estatal, aseguraron armas de fuego y la captura de 3 individuos, durante patrullajes de vigilancia y revisiones vehiculares aleatorias en inmediaciones del poblado San José de Aura, Municipio de Progreso, Coahuila.

      Lo anterior, fue informado mediante comunicado a través de las Comandancias de la XI Región Militar y 47/a. Zona Militar, destacando la detención de tres masculinos.

      En el lugar, las corporaciones policiacas y militares, aseguraron, cinco armas de fuego (1 larga y 4 cortas), 14 cargadores, 1,230 cartuchos y 1 vehículo.

      Los detenidos y lo incautado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones, realizar las acciones periciales pertinentes y determinar la situación jurídica de los detenidos.

       

      Cabe señalar que, estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y, con el pleno respeto a los Derechos Humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad coahuilense.

       

      De esta manera, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de salvaguardar la paz y seguridad de la población.

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