San Juan de Sabinas: Mejoran drenajes con inversión de 3 millones de pesos

NUEVA ROSITA, COAH.- Hasta en un 80 % se han solucionado los reportes relacionados con el colapso de drenajes en distintos sectores de esta ciudad, informó Jesús Sosa Ayala, director de Obras Públicas del Municipio de San Juan de Sabinas.

El funcionario señaló que las cuadrillas mantienen atención a los reportes que reciben, por ejemplo, en la colonia Zaragoza, con el objetivo de resolver las afectaciones en la red de drenaje, trabajando en sinergia con SIMARC.

Se aplica este año una inversión de 3 millones de pesos en este rubro, reemplazando tubería de asbesto por PVC, también en la calle Futura, la colonia San Luisito, Colonia del Seis, entre otros barrios y colonias.

Sosa Ayala destacó que la atención de estos problemas forma parte de las acciones que desarrolla el área de Obras Públicas para mejorar los servicios y atender las necesidades de la población.

Indicó que los trabajos se realizan de manera prioritaria en los puntos donde se presentan mayores afectaciones por el colapso de las líneas de drenaje.

Con estas acciones, el Municipio de San Juan de Sabinas busca avanzar en la solución de los problemas relacionados con la infraestructura de drenaje sanitario en la ciudad.