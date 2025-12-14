Incendio consume yonke de Jorge N en Múzquiz: vecinos alarmados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un fuerte incendio se registró durante la madrugada del sábado en un yonke ubicado sobre la calle Federico Chapoy y Zamora en el barrio Los Terreros.

Esta situación generó alarma entre los vecinos del mencionado sector, debido a la intensidad de las llamas y el riesgo de propagación a viviendas cercanas.

El siniestro consumió por completo varios vehículos en estado de chatarra que se encontraban al interior del establecimiento, lo que provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Los residentes del sector, preocupados por su seguridad, alertaron a las autoridades al percatarse del fuego, solicitando su presencia de forma inmediata en el sitio.

Omar N, quien se desempeña como velador del lugar, fue el primero en notar el incendio, ante ello, se comunicó con el propietario del yonke, Jorge N, quien solicitó el apoyo de los cuerpos de Bomberos y Protección Civil.

El dueño del lugar siniestrado, dijo que sospecha, el incendio pudo haber sido provocado por personas adictas a las drogas que frecuentan dicho sector.

Aunque no se han confirmado las causas oficiales del fuego, las autoridades ya investigan el incidente para esclarecer los hechos. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el siniestro.

Sin embargo, las pérdidas materiales fueron considerables, especialmente por la destrucción de varios vehículos almacenados. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa en el Municipio de Múzquiz.