Transdifer realiza jornada de empleo en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah. - Con el objetivo de reclutar personal para laborar en la empresa Transdifer, la mañana de este pasado miércoles se realizó la Jornada de Empleo en la Presidencia Municipal de Nueva Rosita.

Transdifer busca personal con licencia vigente y experiencia en volanteo, ofertando vacantes con un bono semanal de 5 mil pesos, además de comisiones y prestaciones.

La actividad se programó para las 10:00 horas, como parte de las acciones de vinculación laboral promovidas a través del Servicio Nacional de Empleo, evento que presidieron autoridades locales y la aún secretaria del Trabajo en la Carbonífera, licenciada Carolina Morales Iribarren.

Entre los requisitos para los interesados se encuentra contar con licencia de conducir tipo EE vigente, tener entre 30 y 55 años de edad y experiencia en actividades de volanteo.

De acuerdo con la convocatoria, la empresa ofrece un bono semanal de 5 mil pesos, comisión del siete por ciento, vales de despensa por mil 150 pesos y cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 100 por ciento.

Las personas interesadas pueden solicitar información en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de Sabinas, ubicadas en Lamadrid 289, zona Centro, en Sabinas, Coahuila.

También pueden comunicarse al teléfono 461-265-8496 o escribir al correo [email protected] para conocer más detalles sobre las vacantes disponibles.