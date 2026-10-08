DUAL ofrece 30 plazas de empleo en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- El titular de Fomento Económico en el municipio de San Juan de Sabinas, licenciado Adrián Sandoval García, dio a conocer que se emprendió una jornada de reclutamiento a través de la Secretaría del Trabajo en la Región Carbonífera.

Señaló que, desde las 9:00 de la mañana, este pasado jueves se realizó la jornada laboral con la compañía de representantes de la empresa DUAL, de la ciudad de Monclova, la cual ofertó 30 plazas con contratación inmediata para los habitantes del municipio.

Detalló que se trata de una empresa que ofrece transporte diario de ida y vuelta, con un tiempo de traslado de una hora quince minutos, además de servicio de comedor y prestaciones de ley para los trabajadores.

El funcionario destacó que es la cuarta ocasión que esta empresa se presenta en San Juan de Sabinas en lo que va del año, manteniendo una buena colaboración en materia de empleo, con más de 80 personas contratadas hasta el momento como resultado de las jornadas anteriores.

Resaltó la sinergia entre el Estado, el municipio y las empresas, ya que estas jornadas se difunden a través de la coordinación regional de la Secretaría del Trabajo que encabeza la licenciada Carolina Morales Iribarren y el apoyo de la dirección estatal.

Finalmente, invitó a la población buscadora de empleo a acudir a estas jornadas que se realizan de manera continua a beneficio de la gente de San Juan de Sabinas y de toda la Región Carbonífera.