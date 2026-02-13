Odontólogos de la Región Carbonífera se reúnen en San Juan de Sabinas para Jornada de Salud Bucal

NUEVA ROSITA, COAH.- En el municipio de San Juan de Sabinas se llevó a cabo la 5ª Jornada de Salud Bucal, evento encabezado por el doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, director del Hospital General de esta ciudad.

La actividad tuvo como sede el Auditorio "Eugenia Marines" de la Escuela de Enfermería Alfonso R Riddle, donde se congregaron odontólogos de la Región Carbonífera con el propósito de compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la salud dental.

Durante la jornada, los especialistas abordaron temas relacionados con la estomatología como parte fundamental de la salud pública, además de realizar la entrega de reconocimientos y rendir homenaje a un odontólogo fallecido, cuya trayectoria dejó huella en la comunidad médica.

El encuentro se convirtió en un espacio de reflexión y actualización profesional, fortaleciendo la cultura de la prevención y el cuidado bucal.

El doctor Montemayor Menchaca destacó la importancia de mantener estas tradiciones, pues con el tiempo se convierten en costumbres y, a ojos de la sociedad, en normas que consolidan la atención médica.

Subrayó que la intención es conformar un grupo sólido de profesionales que apoyen a los pacientes, tanto en el sector público como en el privado, garantizando, un acceso más amplio a los servicios odontológicos.

En su intervención, el director del Hospital General explicó que actualmente se atienden aspectos básicos de la salud bucal como prevención, obturaciones y extracciones, aunque aún no cuentan con servicios de ortodoncia ni endodoncia.

Asimismo, resaltó las visitas que realizan a las escuelas, donde enseñan técnicas de cepillado y promueven la detección temprana de placa dentobacteriana, fomentando hábitos saludables desde la infancia.

Finalmente, Montemayor Menchaca informó que el Hospital General atiende diariamente entre 9 y 10 consultas odontológicas, ofreciendo servicio tanto a niños como a adultos.

Con estas acciones, aseguró, se busca fortalecer la salud bucal de la población y consolidar la atención integral en la región, reafirmando el compromiso de los profesionales con la comunidad.