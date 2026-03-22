Jornada de esterilización gratuita en Juárez

MPIO. DE JUAREZ, COAH.- En un compromiso por garantizar la salud pública y el bienestar animal, la Secretaría de Salud de Coahuila, en conjunto con la Sociedad Cooperativa de Ganaderos Organizados de Coahuila y el ayuntamiento municipal de esta localidad, realizaron una jornada de esterilización totalmente gratuita para más de 50 mascotas.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, informó que, estas acciones evitan la población descontrolada de perros y gatos, además de que benefician los espacios más limpios libres de enfermedades y garrapatas.

En esta jornada de esterilización se llevó a cabo la operación de más de 50 mascotas entre perros y gatos totalmente gratuita para habitantes del municipio de Juárez.

Jiménez Villarreal destacó que dichas acciones se estarán llevando a los municipios restantes de la Región Carbonífera en las próximas semanas, por lo cual hizo el llamado a la población a estar atentos a los anuncios que realizan los ayuntamientos municipales.

Entre perros y gatos, fueron esterilizados con prontitud, cumpliendo así las acciones que marca la Secretaría de la Jurisdicción Sanitaria en sinergia con los ayuntamientos.