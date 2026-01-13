Múzquiz: Capturan a José Ángel N. por posesión de sustancias

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Como parte de las acciones emprendidas por el Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal en Múzquiz, encabezado por el licenciado José Ponce Sánchez, se logró la detención de un individuo presuntamente vinculado al narcomenudeo.

Esta acción forma parte de los esfuerzos permanentes por proteger la salud pública en el municipio y mantener a la baja los estándares de delitos como estos.

El detenido fue identificado como José Ángel N., de 30 años de edad, conocido con el alias de "El Huevo", domiciliado en calle Palaú, número 903 de la colonia Infonavit.

Su aprehensión se llevó a cabo cuando elementos de seguridad lo interceptaron en actitud sospechosa sobre la calle Hidalgo, en la esquina con Matamoros, en el conocido Barrio La Ford.

Durante la revisión de rutina, los oficiales encontraron en posesión de esta persona varios envoltorios que contenían una sustancia con características similares al narcótico conocido como cristal.

Ante este hallazgo, se procedió conforme al protocolo establecido para este tipo de delitos. José Ángel N. fue informado de su situación legal y quedó formalmente detenido.

Posteriormente, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien determinará su situación jurídica por el delito de posesión de narcóticos.

El Mando Coordinado en Múzquiz reitera su compromiso con la ciudadanía para mantener la seguridad y el orden en el municipio, reforzando las labores de vigilancia y prevención del delito en todos los sectores de la localidad.